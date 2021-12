Torneio Nadador Completo decorre nas Piscinas Municipais de Cantanhede

A iniciativa irá decorrer à porta fechada devido às medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia.

Mais de 120 jovens nadadores do escalão de infantis de clubes do Distrito de Coimbra vão estar presente no Torneio Nadador Completo, hoje e amanhã, nas Piscinas Municipais, em Cantanhede.

Esta instalação desportiva é única no concelho e um equipamento de referência no distrito e no país, tendo recebido nos últimos anos vários Campeonatos Nacionais de piscina curta.

Com a organização da Associação de Natação de Coimbra, a prova com também com o apoio do Município de Cantanhede e da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense.

A iniciativa irá decorrer à porta fechada devido às medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia de Covid-19 que estão previstas pelas autoridades governamentais.