Velódromo Nacional recebe este fim de semana troféus internacionais de pista

Ambas as provas contam com a participação de corredores de 18 países, entre eles, África do Sul, Austrália, Áustria, Barbados, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Índia, Irlanda, Itália, Lituânia, Noruega, Suécia, Suíça e Portugal.

Este sábado, o Troféu Internacional de Pista – Alves Barbosa tem lugar das 9h30 às 13h50 e das 15h às 21h10. Os atletas da categoria elite, nos setores feminino e masculino, vão disputar as provas de velocidade, keirin, omnium e madison, ao passo que as categorias de cadetes e juniores, de ambos os setores, irão competir nas provas de scratch e eliminação.

No dia seguinte, domingo, disputa-se o Troféu Internacional de Pista – Sunlive, que decorrerá das 9h00 às 13h05 e das 15h às 21h15. A categoria elite vai competir nas provas de velocidade, keirin, omnium e scratch, tanto no setor feminino como no masculino. Já os corredores das categorias de cadetes e juniores, em ambos os setores, vão participar nas provas de velocidade, keirin, omnium e scratch.

As entradas são livres. O público deverá respeitar as normas e medidas de segurança emanadas pela DGS, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, higienização das mãos e manter o distanciamento físico.