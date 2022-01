Aulas de natação suspensas nas Piscinas Municipais de Anadia

As aulas de natação estão suspensas nas Piscinas Municipais de Anadia. Em nota de imprensa, o executivo avança que “na sequência da interrupção no funcionamento das Piscinas Municipais, devido às restrições impostas e de contenção que se impõem, face ao número elevado de situações, no âmbito da Covid-19, no concelho, a Câmara Municipal aproveita este momento para alargar o período de suspensão das aulas de natação até ao final do mês de janeiro.”

Esta situação, acrescenta o executivo de Teresa Cardoso “deve-se à necessidade de proceder à intervenção nos tanques de 25 metros e de aprendizagem, nomeadamente na correção dos revestimentos dos planos de água, pelo que não será possível manter em atividade as aulas de natação para bebés, crianças e adultos e também para crianças de instituições particulares de solidariedade social e alunos da EBSA.”

Assim, apesar dos constrangimentos, ao nível das aulas de natação, a restante oferta desportiva nas Piscinas Municipais irá manter-se em funcionamento, designadamente as aulas de Cycling, Treino Funcional, Hidroginástica, Hidro Sénior, Hidrobike e Regime Aula Livre.

O Regime Aula Livre irá funcionar no tanque de hidroginástica, nos seguintes horários: segunda e quinta-feira – das 9h às 17h30; terça e sexta-feira – das 9h às 10h15, das 13h às 17h30 e das 18h15 às 19h30; quarta-feira – das 9h às 21h; e sábado – das 9h às 13h e das 15h às 20h.