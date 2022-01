CDS: Lília Ana Águas é 3.ª de uma lista com muita juventude da Bairrada

A lista do CDS a estas Eleições Legislativas integra mais cinco candidatos bairradinos efetivos e dois suplentes.

Oliveira do Bairro

Lília Ana Águas, de Oliveira do Bairro, é a bairradina mais bem posicionada da lista do CDS pelo círculo de Aveiro às eleições legislativas de 30 de janeiro, ocupando o 3.º lugar.

Lília Ana Águas é vereadora na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tendo sob sua alçada, entre outros, os pelouros da Educação, Cultura, Ação Social, Saúde e Idade Maior. Em 2015, Lília Ana Águas foi deputada à Assembleia da República, entre 23 de outubro e 27 de novembro, pelo círculo de Aveiro, em substituição de João Almeida.

A lista do CDS a estas Eleições Legislativas integra mais cinco candidatos bairradinos efetivos e dois suplentes. De Águeda, Ana Rita Ramos surge em 5.º lugar e Ana Patrícia Sanches em 15.º. Por Vagos está, em 7.º lugar, Liliana Cruz. De Anadia, Sandra Marisa Queiroz Silva surge em 9.º lugar e Marco Carvalho em 16.º.

Na lista surgem ainda mais dois bairradinos como suplentes: Carlota Miranda (Anadia) e André Chambel (Oliveira do Bairro).

Sob o slogan “Pelas mesmas razões de sempre”, a candidatura dos CDS em Aveiro é encabeçada por Martim Borges de Freitas, economista, atualmente presidente do Congresso Nacional do CDS, tendo sido Secretário-Geral do partido aquando da presidência de José Ribeiro e Castro.

O cabeça-de-lista é secundado por José António Souto e Lília Ana Águas, vereadores dos Municípios de Albergaria-a-Velha e Oliveira do Bairro, respetivamente. A lista teve como orientação a capacidade autárquica do partido no distrito.

Nas Legislativas de 2019, o CDS elegeu apenas um deputado pelo círculo de Aveiro, João Almeida.

Presidentes das Concelhias na lista

Rita Ramos, 28 anos, advogada, natural de Águeda, presidente concelhia da JP no mesmo local e eleita em Conselho Nacional como representante da JP no círculo de Aveiro, figura no 5.º lugar da lista.

A JP conta ainda com mais três candidatos. Liliana Cruz, 27 anos, diretora técnica do serviço de apoio domiciliário no Centro Social Paroquial Santo António em Vagos, de onde é natural e presidente concelhia da JP nesse local, vai em 7.º lugar. Marco Carvalho, 25 anos, jurista, natural de Anadia, presidente distrital da JP em Aveiro e membro suplente da assembleia de freguesia da União das freguesias de Arcos e Mogofores, segue-se no 16.º lugar. Por último, como suplente, Carlota Oliveira, 23 anos, consultora, também natural de Anadia e presidente concelhia da JP nesse sítio.