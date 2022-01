Curadores podem ajudar a tornar freguesia de Sangalhos mais bonita

Artur Salvador assumiu a liderança da Junta de Freguesia de Sangalhos nas últimas autárquicas e já colocou em marcha uma estratégia que quer envolver os cidadãos na gestão da coisa pública, através de intervenções no espaço público, com o objetivo de dar a conhecer os vários espaços da freguesia.

Designados de “curadores” do espaço público, estas não são mais do que pessoas da comunidade, voluntários, que cuidam e zelam pequenos espaços à porta de suas casas ou nas ruas onde residem.

Freguesia bonita com ajuda de todos

“O que queremos fazer não é novo, já se faz. Queremos é intensificar porque faz todo o sentido”, diz Artur Salvador, dando nota de que na freguesia já existem vários recantos, rotundas, canteiros e um cruzeiro cuidados por pessoas da comunidade com colaboração da Junta de Freguesia, ajudando a tornar as ruas e pequenos espaços mais bonitos e cuidados. “São os casos do cruzeiro de Sangalhos, da rotunda do Paço – Largo das Virtudes, da rotunda junto à antiga Escola Primária de Sá, já cuidadas por sangalhenses”, avança.



