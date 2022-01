ERSUC cria “Linha da Reciclagem” para estar mais próxima dos cidadãos

A ERSUC iniciou, hoje, um novo serviço de contacto e apoio aos cidadãos da sua região – a Linha da Reciclagem, um serviço de atendimento público, gratuito e nacional que foi criado para dar respostas eficazes ao cidadão, nomeadamente para responder a dúvidas, pedidos de informação, sugestões, reclamações, elogios e pedidos de serviço relacionados com a recolha e tratamento de resíduos urbanos.

Este novo serviço do Grupo EGF, do qual a ERSUC faz parte, dá resposta a 36 municípios.

A linha de atendimento funciona das 9h00 às 20h00, e do outro lado da linha encontrará operadores que o vão ajudar com todas as dúvidas e questões para as quais precise de ajuda e que estejam relacionados com os resíduos. Também poderá utilizar o novo website com informações úteis e de contacto mais fácil e direto, que permitem resolver com eficácia as suas questões.

O contacto da Linha da Reciclagem (gratuito) é o 800 911 400 e funciona das 9h às 20h. Pode ainda consultar o Website: www.linhadareciclagem.pt ou o email: atendimento@linhadareciclagem.pt