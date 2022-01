Guitarrista de Vagos estreia-se na série “La Casa de Papel” da Netflix

Disponível na Netflix,”, a série televisiva via streaming “La Casa de Papel” (“A Casa de Papel”), vista por milhões de pessoas “em todo o mundo, contou com a colaboração de Armindo Fernandes. O guitarrista vaguense, que apareceu numa das sequências da 5.ª temporada da programação, gravou com a fadista Cidália Moreira, com quem há várias décadas correu mundo. Escassos quinze segundos de “fama”, para quem tinha gravado dois temas, “Fado Amália” e “Grândola Vila Morena” …

Natural de Vagos, onde nasceu em 1946, Armindo Fernandes criou o seu primeiro disco a solo, de aprimorada qualidade, “O canto das minhas mãos”, alegadamente dedicado à sua mãe, em 1984. Em tempo de pandemia, face à pressão dos amigos no mundo da música, acabou por gravar um novo disco, que será lançado, em breve, no Museu do Fado.

De referir que, em março de 1989, o guitarrista foi homenageado pela autarquia, então liderada por João Rocha, que lhe atribuiu a Medalha de Prata de Mérito Municipal. No pergaminho que lhe foi entregue, é referido o “contributo relevante, que prestou para o prestígio do concelho de Vagos, no decurso da sua longa e aplaudida carreira artística”.

Eduardo Jaques