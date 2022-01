Portugueses reciclaram mais 6,4% em 2021

A recolha seletiva de embalagens registou, em 2021, um aumentou de 6,4%, face ao ano anterior, tendo sido encaminhadas mais de 435 mil toneladas para reciclagem. As embalagens são o único fluxo de resíduos urbanos a cumprir com as metas nacionais.

Entre os materiais que são colocados nos ecopontos, o plástico é o que regista um dos maiores crescimentos, com um volume de embalagens recicladas que aumentou 14% só no ano passado. Destaque ainda para o desempenho da reciclagem de vidro, material que cresceu 5% em 2021, uma tendência que se tem vindo a verificar, de forma consecutiva, nos últimos dois anos, e que é ainda mais significativo por ter coincidido com a aplicação das medidas de combate à pandemia que levou, em diversos momentos, ao encerramento temporário dos estabelecimentos comerciais do canal HORECA, um setor com muito peso para os resultados de reciclagem de embalagens de vidro.

O desempenho deste material reflete o esforço conjunto da sua cadeia de valor (fabricantes, embaladores, distribuição, horeca), que tem vindo a trabalhar afincadamente numa estratégia conjunta para melhorar resultados e alcançar as metas nacionais, resultado de um compromisso entre os agentes do setor.

Para a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, “os resultados globais de 2021 revelam um bom desempenho do SIGRE (o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens) o esforço contínuo da Sociedade Ponto Verde na gestão do fluxo de embalagens”.

“Estamos todos comprometidos com o cumprimento das metas da reciclagem em Portugal e nós, em particular, na SPV temos vindo a trabalhar de forma muito próxima com todos os agentes da cadeia de valor das embalagens para fomentar a inovação, mas também com os consumidores para incentivar a comportamentos cada vez mais sustentáveis e que sejam ainda mais participativos no processo de reciclagem das embalagens que resultam do seu consumo”, conclui a CEO da SPV.