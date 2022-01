Vagos Metal Fest confirmado para julho

Suspenso nos últimos dois anos, devido à pandemia, está de regresso o Vagos Metal Fest. Marcado para 28, 29 e 30 de julho, no recinto da Quinta do Ega, o evento que volta a colocar Vagos como “a capital do metal”, continua a apostar em bandas de “grandes nomes do metal”, internacionais e nacionais.

De acordo com a organização, a cargo da empresa Amazing Events e Câmara Municipal de Vagos, todos os cabeças de cartaz previstos para 2021 vão estar presentes este ano.

É o caso de Dimmu Borgir (na foto), Testament, Emperor, Trollfest, Exodus e My Dying Bride, que voltaram a mostrar vontade de atuar “para o melhor público do mundo”.

Presentes, ainda, entre outras, a Castle Decapitation, a Wind Rose, a Heathen, a Mordaça, e a histórica banda portuguesa Taranta, que em Vagos apresentará o novo “thunder tunes from lusitania”.

Eduardo Jaques