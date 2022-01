XVI Torneio Aberto de Ténis de Mesa do Concelho de Vagos realiza-se em fevereiro

Realiza-se, nos dias 19 e 20 de fevereiro, no Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha em Vagos, o XVI Torneio Aberto de Ténis de Mesa do Concelho de Vagos, com classificação Nacional dos atletas, Torneio 800, para as classes de Sub-10, Sub-12, Sub-15 e Sub-19. Trata-se de um evento organizado pela Câmara Municipal de Vagos em conjunto com o clube Vagos Sport Clube e sob a égide da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

O Torneio englobará a realização de oito provas distintas, todas a disputar individual e coletivamente. As provas de sub-10 e sub-15 serão disputadas no sábado, dia 19 de fevereiro, com início previsto às 9h e as finais programadas para as 19h. As provas de sub-12 e sub-19 disputar-se-ão no domingo, dia 20 de fevereiro, com início previsto às 9h e as finais programadas para as 18h.

Neste torneio, poderão inscrever-se todos os atletas e os clubes que se encontrem devidamente legalizados pela F.P.T.M., podendo cada clube inscrever o número de atletas que entender em cada prova.

A formalização das inscrições deve ser feita através do envio da ficha de inscrição para o correio eletrónico celestearaujo1975@gmail.com, até às 00h do próximo domingo, dia 16 de janeiro.