Anadia vence fora de casa o Pevidém

Em jogo em atraso da 14.ª jornada da Liga 3 – Série A, o Anadia deslocou-se esta manhã a Guimarães e venceu o Pevidém, último classificado, com dois golos sem resposta. Foi a quinta vitória fora, a segunda consecutiva dos bairradinos, que subiram ao 8.º lugar, com 26 pontos, a quatro pontos do quarto classificado, o Vitória SC B.

O Anadia mostrou mais uma vez que joga melhor fora do que em casa e os resultados assim o dizem.

Alexandre Ribeiro, em relação ao jogo em casa com a Sanjoanense, fez três alterações no onze inicial, uma delas forçada, devido ao castigo de Miguel Campos. E o treinador do Anadia acabou por ganhar a aposta. André Santos (considerado o homem do jogo pela Liga 3), que jogou no lugar de João Nogueira, aos 25 minutos, apontou um grande golo, dando vantagem aos Trevos.

O Pevidém, a perder, forçou o andamento e criou alguns calafrios aos bairradinos, que foram evidentes em alguns períodos da segunda parte.

Mas Alexandre Ribeiro voltou a mexer na sua estrutura e, Nuno Pereira, habitual titular, saiu do banco aos 60 minutos e, a quatro minutos dos 90, num lance de contra-ataque, sentenciou a partida.

Importante vitória do Anadia que, quando faltam três jornadas para o final da primeira fase, ainda alimenta o sonho de alcançar os quatro primeiros lugares.

Para que isso seja uma realidade, não pode, já no domingo, em casa, contra o SC Braga B, adversário direto nessas contas, perder mais pontos.

ANADIA: Luís Pedro; André Santos (Zé Gata, 69), Diogo Costa, Gustavo e Nivaldo, Miranda (Hélder Castro, 60), Elsinho e Leandro Borges (Elísio, 69); Tocantins (Nuno Pereira, 60), Tamble (Diogo Ramos, 85) e Fausto Lourenço.

Treinador: Alexandre Ribeiro

Ao intervalo: 0-1

Marcadores: André Santos (25) e Nuno Pereira (86).

FOTO: FPF