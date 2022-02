Aulas de Natação retomadas nas Piscinas Municipais de Anadia

Após um curto período de suspensão, devido às restrições associadas à pandemia de Covid-19 e à realização de obras de melhoramentos nos tanques de aprendizagem e de 25 metros, o Município de Anadia retoma, hoje, dia 1 de fevereiro, as aulas de natação nas Piscinas Municipais.

Adaptação ao meio aquático, iniciação às técnicas de nado e aperfeiçoamento das técnicas de nado são os níveis disponíveis para crianças e adultos estão a ser retomadas esta terça-feira, assim como as aulas de natação para bebés e para instituições particulares de solidariedade social.

Aulas de Cycling, Treino Funcional, Hidroginástica, Hidro Sénior, Hidrobike e Regime Aula Livre, são outras das ofertas desportivas das Piscinas Municipais. Para mais informações, os interessados devem contactar a secretaria das Piscinas Municipais pelo telefone 231 510 320 ou pelo email: piscinas.m.anadia@gmail.com.

De sublinhar ainda que, tendo em conta a suspensão das aulas de natação, o executivo municipal deliberou a isenção do pagamento do preço correspondente à mensalidade do mês de janeiro de 2022.