Escolas do 1.º CEB recebem série documental sobre o “Ambiente em Anadia”

A Câmara Municipal de Anadia ofereceu aos estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do concelho uma série documental sobre o “Ambiente em Anadia”, produzida pelo Cineclube Bairrada.

Constituído por quatro documentários – “As três barragens”, “Mancha florestal”, “Fontanários, lavadouros e poços” e “Lagoas e lagos” – este trabalho é informativo e didático, e tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a importância da preservação do Ambiente.

Esta série documental pretende identificar património natural (fauna e flora) no concelho de Anadia e a intervenção humana, motivando atitudes mais responsáveis e protetoras do ambiente. Ao longo dos episódios são contempladas paisagens anadienses, sendo dado a conhecer os elementos naturais existentes.

Ainda sobre esta temática, recorde-se que, em junho de 2021, o Município inaugurou o Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta, localizado em Canelas, na freguesia de Avelãs de Cima. Trata-se de um espaço didático que dá a conhecer duas das maiores riquezas do concelho – a água e a floresta –, tendo por objetivo apelar à valorização destes recursos endógenos, tendo em conta a importância que têm, pelo valor que representam e pelas funções que desempenham.

Este espaço pode ser visitado, mediante marcação prévia, através do endereço eletrónico secretaria@jf-avelasdecima.pt ou do número de telefone 231 522 740, disponível, em dias úteis, das 14h e as 17h30.