Município de Anadia apoia Associação de Ciclismo da Beira Litoral na promoção de provas no concelho

O início oficial da temporada de ciclismo arranca domingo, com a Prova de Abertura – Região de Aveiro, que ligará Cortegaça a Águeda. Ao longo da época, que termina no início de outubro de 2022, muitas provas terão lugar por todo o país. Como sempre tem acontecido, a Associação de Ciclismo da Beira Litoral organiza e colabora em várias competições. Atenta a esse pormenor, o Município de Anadia decidiu apoiar a ACBL.

A Câmara Municipal de Anadia, em reunião de executivo, realizada esta quinta-feira, deliberou atribuir uma verba no valor de 9.500 euros à Associação de Ciclismo da Beira Litoral (ACBL), com sede em Sangalhos, para a promoção de provas ciclísticas no concelho.

O apoio destina-se a comparticipar concretamente a realização do Encontro Inter-Regional de Escolas – Estrada Zona A, a final da Taça de Portugal de Cadetes e a Taça de Portugal de Esperanças – Prémio Anadia Capital do Espumante/Murtosa no Coração. As provas irão decorrer nos dias 9 de abril, 21 e 22 de maio e 14 de agosto, respetivamente.

O Encontro Inter-Regional de Escolas, nas categorias de Pupilos, Benjamins, Iniciados e Juvenis, vai ter lugar, junto ao Centro de Alto Rendimento em Sangalhos. Trata-se da maior concentração de jovens ciclistas na região Centro-Norte.

A final da Taça de Portugal de Cadetes é já uma “clássica” do concelho de Anadia. A prova decorre em dois dias. No primeiro, 21 de maio, terá lugar um contrarrelógio individual, com partida e chegada no Complexo Desportivo de Anadia. No dia seguinte, realizar-se-á uma prova em linha, com início em Sangalhos.

O “Prémio Anadia Capital do Espumante” é dirigido à categoria de Esperanças (juniores e sub23), ligando os Municípios de Anadia e da Murtosa. A partida terá lugar da Torreira, com chegada em Anadia.

Na mesma reunião, foi também aprovado a atribuição de um patrocínio no valor de 643 euros aos atletas Helena Mourão e Mário Silva, destinado a apoiar a sua participação no Campeonato Europeu de Pista Coberta em Masters, na modalidade de atletismo, que terá lugar entre os dias 20 e 27 de fevereiro, em Braga. De sublinhar que, de entre os vários títulos desportivos conquistados, os dois atletas anadienses destacam-se por serem campeões nacionais de meia maratona.