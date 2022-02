Os melhores cartoons em exposição no Museu do Vinho Bairrada

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, tem patente ao público um novo núcleo expositivo temporário, “XXIII PortoCartoon – World Festival” e “Pablo Picasso visto pela Caricatura Internacional”, onde dá a conhecer o que de melhor se faz, a nível mundial, na arte do Cartoon.

Esta instalação é composta por mais de 200 trabalhos. A pandemia de Covid-19, as alterações climáticas, a saúde e os conflitos são alguns dos temas abordados nesta mostra, que se apresenta como uma “vacina de humor”.

O “XXIII PortoCartoon – World Festival” apresenta os melhores trabalhos selecionados pelo Júri internacional, designadamente a obra do artista brasileiro Cau Gomez, intitulada “A Peste”, que conquistou o Grande Prémio. Uma metáfora de humor negro sobre as ameaças do tempo presente e os cordelinhos do fenómeno.

A mostra “Pablo Picasso visto pela Caricatura Internacional” desconstrói o genial e imortal pintor espanhol, destacando a sua emblemática obra “Guernica”, símbolo de piedade e terror. Neste âmbito, estão patentes mais de setenta trabalhos de artistas de trinta países, entre os quais a Bulgária, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Escócia, Egipto, Índia, Montenegro, Polónia, Roménia, Sérvia, Suécia e Ucrânia, além de Portugal. Esta exposição apresenta também um conjunto de livros sobre a vida e obra de Picasso.

Estas exposições, que resultam de uma parceria entre o Município de Anadia e o Museu Nacional da Imprensa, podem ser visitadas até ao dia 30 de abril, durante o horário de funcionamento do Museu: terça a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 11h às 19h.