Rede Social de Anadia aprova entrada de novo parceiro

Plenário aprovou ainda pedido de alargamento do SAD da Casa do Povo de Amoreira da Gândara.

A Rede Social de Anadia tem mais um parceiro. Trata-se do Colégio da Curia. Reunido em plenário os parceiros do Conselho Local de Ação Social de Anadia (CLASA) aprovaram, por unanimidade, no passado dia 3 de fevereiro, no auditório do Museu do Vinho Bairrada, a adesão do Colégio da Curia à Rede Social de Anadia, passando agora este organismo a contar com um total de 55 parceiros.

Na ocasião, a diretora do Colégio, Maria Manuel Vicetro, deu a conhecer, em traços gerais, a instituição, fundada em 1996, bem como o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo destes anos.

O Plenário aprovou, também por unanimidade, um parecer favorável ao aumento da capacidade que a Casa do Povo de Amoreira da Gândara pretende efetuar no Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) de 50 para 60 clientes. O pedido de aumento tem em conta o número de pedidos que, ultimamente têm chegado à Instituição a solicitar este serviço. De sublinhar que, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) mais próximas, localizadas em Paredes do Bairro e na Pedralva, têm as vagas todas preenchidas.

Outro dos pontos da ordem de trabalhos prendeu-se com o projeto “Lab Center Agilidades”. A sua coordenadora, Marlene Rosa, fez um ponto da situação relativamente ao mesmo, dizendo que, atualmente 13 IPSS do concelho estão envolvidas nesta iniciativa. Aquela responsável aproveitou ainda para fazer a entrega do terceiro kit da atividade a algumas Instituições. Um jogo musical que trabalha as questões da estimulação cognitiva da população mais idosa, entre outras áreas.

Na ocasião, a vereadora da Câmara Municipal de Anadia, responsável pela Ação Social, Jennifer Pereira, realçou a “mais-valia” deste projeto para os seniores, deixando uma palavra de agradecimento à promotora do projeto e às IPSS que acolheram esta atividade com o intuito de “melhorarem a qualidade de vida dos seus idosos”.

A autarca anunciou ainda que, em perspetiva está a realização de um Bootcamp social, envolvendo todas as Instituições de Solidariedade Social do concelho, em data a anunciar, dependendo da evolução da pandemia.

A sessão terminaria com a divulgação/apresentação, por parte da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, do Centro de Intervenção Comunitária à Pessoa com Demência e Cuidadores. Este Centro é especializado na doença de Alzheimer e outras demências e presta serviços integrados e diferenciados adequados a cada doente de Alzheimer. Colabora com os prestadores de cuidados informais e família. Desenvolve ainda grupos de autoajuda com cuidadores informais e grupos psicoeducativos.