Sangalhos: Museu 2 Rodas recebe comitiva do Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho

Uma comitiva do Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho, de Torres Vedras, visitou, recentemente, o Museu 2 Rodas, situado no Velódromo Nacional de Sangalhos, no concelho de Anadia.

Para além da visita guiada às instalações deste novo espaço museológico do concelho, inaugurado, no passado mês de julho, os responsáveis do Museu do Ciclismo, João Carriço e Rodolfo Reis, estiveram ainda reunidos numa sessão de trabalho, com os técnicos do Museu 2 Rodas, Pedro Dias e Teresa Monteiro, com o objetivo de estudar uma futura cooperação entre os museus e os municípios de Anadia e Torres Vedras.

Novas formas de dinamizar a cultura e o património do ciclismo nacional e internacional que ambos os espaços investigam, tratam e promovem, bem como debater ideias para futuras parcerias, entre os museus e respetivos municípios, foram alguns dos temas que estiveram em cima da mesa.

De salientar ainda que esta visita foi acompanhada pelo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, que considerou “fundamental a existência desta cooperação entre museus dedicados ao ciclismo”.