Velódromo Nacional de Sangalhos acolhe o Campeonato Nacional de Pista

O Velódromo Nacional vai coroar os campeões nacionais de pista, em todas as categorias, desde os juvenis até aos veteranos e aos paraciclistas. Serão atribuídos títulos nas disciplinas olímpicas de omnium e madison, mas também nas provas de scratch, eliminação, corrida por pontos, perseguição individual e 500 metros de contrarrelógio.

O programa de competição é intenso e extenso. No sábado haverá corridas entre as 9h45 e as 13h30 e entre as 15h e as 19h. No domingo as provas decorrem entre as 9h30 e as 14h. O público tem entrada gratuita para assistir ao espetáculo e para incentivar os atletas.