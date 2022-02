ZI Amoreira Gândara: Município de Anadia vai recorrer de decisão do tribunal

Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Aveiro declarou nulos, atos da Câmara Municipal de Anadia que aprovaram a Operação do Loteamento Industrial de Amoreira da Gânda­ra, em violação da Reserva Ecológica Nacional.

O Município de Anadia vai recorrer da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Aveiro que declarou nulos, no início deste mês, os atos da Câmara Municipal da Anadia que aprovaram a Operação do Loteamento Industrial de Amoreira da Gânda­ra, em violação da Reserva Ecológica Nacional.

Uma decisão que tardou 13 anos a ser conhecida e que já levou a câmara municipal a reagir.

Em comunicado tornado público, na última segunda-feira, a Câmara Municipal de Anadia avança que atendendo às notícias que têm vindo a público sobre a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, “mostrar a sua perplexidade, perante tal decisão, sem qualquer sentido, e que será, obviamente objeto de recurso”.

O Município considera “inadmissível que se aguarde 13 anos para a tomada desta decisão, quando a autarquia já não é detentora de nenhum lote de terreno”.

Notícia completa na edição impressa ou digital