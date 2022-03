66 milhões de euros para investir em obras estruturantes em Águeda

Para além dos contratos relativos à Área de Acolhimento Empresarial e à Ligação do PEC ao IC2, nos próximos dias será assinado o referente à nova ligação rodoviária entre Águeda e Aveiro.

O Município de Águeda cativou investimento de fundos europeus para três projetos “determinantes para o desenvolvimento e crescimento do concelho”, em concreto o Eixo Rodoviário Águeda-Aveiro, a Área de Acolhimento Empresarial e a ligação do Parque Empresarial do Casarão (PEC) ao IC2, num total de mais de 66 milhões de euros, que vêm “capacitar e fazer justiça a Águeda, aos seus empresários e à população”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal.

Os contratos de financiamento relativamente aos últimos dois foram assinados, na penúltima terça-feira, numa cerimónia que decorreu no Centro de Artes de Águeda e que contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa; da presidente da CCDRC, Isabel Damasceno; dos secretários de Estado Carlos Miguel e Isabel Ferreira; e em representação da Estrutura de Missão do PRR, Conceição Carvalho.

Parque empresarial de nova geração

A Área de Acolhimento Empresarial, que vai tornar o PEC num parque empresarial de nova geração, envolve uma candidatura aprovada de mais de 20 milhões de euros, e que se traduz na “maior candidatura e maior financiamento alguma vez atribuído a Águeda. E nós vamos aplicá-lo muito bem, com todos os nossos parceiros”, sublinhou Jorge Almeida.

Com esta verba, a Câmara vai instalar painéis fotovoltaicos e uma estrutura de armazenamento de energia para autoconsumo, bem como a infraestruturação de uma ilha de qualidade de serviço e estabilidade energética, a instalação de sistemas partilhados de abastecimento elétrico de veículos ligeiros e pesados e ainda melhorar a cobertura de comunicações móveis no PEC, com ligação de fibra ótica, bem como a instalação de contentorização, torre de comunicações 5G e antenas.

Vai ainda ser criada a Comunidade de Energia Renovável (CER), que vai reunir um conjunto alargado de parceiros ligados ao PEC e à energia, e vai ser estabelecido um sistema integrado de gestão contra incêndios com a criação de uma equipa de prevenção e primeira intervenção, que prestará apoio ao dispositivo do sistema de proteção civil.

