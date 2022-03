Anadia conquista precioso ponto em Canelas

No arranque da fase de manutenção da Liga 3, na Série 3, o Anadia trouxe de Canelas um ponto, após empate a um golo. Por aquilo que a partida ditou, os bairradinos mereciam mais do que a divisão de pontos.

O Anadia assumiu quase por inteiro as despesas do jogo na primeira parte. Teve mais bola, jogou praticamente sempre no meio campo contrário, apenas lhe faltou um melhor critério na zona de finalização.

Por seu turno, o Canelas, das poucas vezes que foi à baliza de Luís Pedro, criou perigo, com Salvador a rematar à barra e Bosingwa a ver o guarda-redes dos Trevos a desviar uma bola que levava muito perigo.

No segundo tempo, o Canelas entrou melhor e cedo (48 minutos) chegou à vantagem, com Onyeka, de cabeça, a dar o melhor seguimento a um centro do lado esquerdo de Danny Choi.

Mas a resposta do Anadia foi imediata, com o golo do empate a surgiu aos 53 minutos. Fausto Lourenço bateu um pontapé de canto, e Tamble, de cabeça, não perdoou.

Os bairradinos cresceram com o golo e criaram várias oportunidades para dar a volta ao marcador e trazer para casa os três pontos, mas voltaram a pecar na finalização.

No outro jogo, o Lourosa perdeu em casa com o Fafe por 2-0, desfecho que conduziu a que o Anadia parta para a segunda jornada na última posição. Recorde-se que o último classificado desce ao Campeonato de Portugal.