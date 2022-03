Anadia vence no fecho da fase regular

Caiu o pano da fase regular da Liga 3. Na Série A, o Anadia, depois de três derrotas consecutivas em casa, venceu o Fafe por 2-0. A equipa bairradina terminou esta fase no 9.º lugar, com 29 pontos e agora irá disputar a manutenção.

O atrativo do jogo era conseguir o maior número de pontos. As duas equipas estavam fora dos lugares de decisão, daí termos assistido a um jogo aberto e sem grandes ferrolhos táticos.

A bola andou pelos dois meios campos, até que, aos 21 minutos, Nivaldo centrou para a área, e Tocantins, ao segundo poste, de cabeça, deu vantagem ao Anadia.

O Fafe reagiu ao golo sofrido, mas não criou nenhuma situação de perigo para a baliza de Luís Pedro.

Os bairradinos mostravam-se mais esclarecidos no ataque. Aos 37 minutos, Tocantins, novidade no onze, centrou do lado esquerdo para o coração da área e Leo Teixeira tocou em falta em Nuno Pereira. O árbitro, de pronto, assinalou pontapé de penalty convertido por Fausto Lourenço.

No arranque da segunda parte, o técnico fafense fez duas alterações e a sua equipa no primeiro quarto de hora pressionou o último reduto contrário na tentativa de marcar um golo e reentrar na partida. Geraldo e Rui Areias criaram perigo, mas o Anadia equilibrou e acabou por controlar todos os momentos do jogo. Os justiceiros foram uma equipa resignada e nos descontos podiam ter sofrido mais um golo, mas Tamble, na pequena área, não conseguiu a emenda a centro de Fausto Lourenço.