Câmara renova protocolo com UF Arcos/Mogofores e cede mais espaço do Centro Cultural

A Câmara Municipal de Anadia aprovou a celebração de um novo protocolo, entre o Município e a União das Freguesias de Arcos e Mogofores, com vista à cedência dos espaços localizados no Centro Cultural de Anadia, no Vale Santo, para a reorganização das instalações da sede da Junta de Freguesia.

A deliberação foi tomada na reunião de executivo, no passado dia 24 de março.

O protocolo prevê a cedência das salas localizadas no primeiro e segundo pisos da ala sul do edifício, de forma a proporcionar um ainda melhor serviço aos cidadãos. Recorde-se que a Junta de Freguesia ocupa o rés de chão do edifício, o qual se tornou, entretanto, exíguo, face aos serviços ali instalados.

Com estas novas instalações a União das Freguesias pretende, assim, providenciar um projeto mais funcional que melhor se adeque à realidade atual, contribuindo para dotar o espaço das condições que permitam uma resposta mais consentânea com o número de solicitações e de atendimentos que a Junta de Freguesia tem visto aumentar substancialmente.

Os custos inerentes aos trabalhos com a transformação e divisão das salas, bem como a aquisição de mobiliário destinado a equipar o seu interior serão assumidos pela Junta de Freguesia.

De sublinhar ainda que o Município de Anadia está a trabalhar uma candidatura que prevê a realização de trabalhos de adaptação no edifício, no sentido de criar melhores acessibilidades, designadamente a eliminação das barreiras arquitetónicas, permitindo assim um melhor acesso às pessoas com mobilidade reduzida.

De referir que este espaço alberga ainda o Serviço de Ação Social do Município e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Anadia.