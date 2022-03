Espaços Cidadão criados em mais cinco freguesias de Cantanhede

Cadima, Murtede, S. Caetano e as Uniões de Freguesias de Covões e Camarneira e Vilamar e Corticeiro de Cima juntam-se a Ançã, Febres e Tocha, que já dispunham deste serviço de atendimento.

Mais cinco freguesias do Município de Cantanhede vão acolher Espaços Cidadão no âmbito de um protocolo assinado no passado dia 22 de março, entre a Câmara Municipal, a CIM Região de Coimbra e a AMA – Agência para a Modernização Administrativa.

Cadima, Murtede, S. Caetano e as Uniões de Freguesias de Covões e Camarneira e Vilamar e Corticeiro de Cima juntam-se a Ançã, Febres e Tocha, que já dispunham deste serviço de atendimento da maioria dos serviços da Loja do Cidadão existente na sede do concelho.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Cardoso, estes espaços resultam do “trabalho profícuo entre a administração central e o poder local” e vêm “dar resposta às necessidades de cidadãos e empresas”.

“Cantanhede passa a dispor de nove Espaços Cidadão, garantindo-se assim uma oferta de atendimento complementar à prestação digital de serviços públicos e de caráter inclusivo”, destaca o autarca, adiantando que “se trata de uma importante mais valia para as populações, fruto de um trabalho articulado entre o município e as freguesias”. Por isso, sublinhou, “este é um daqueles exemplos, entre muitos outros, que mostra que o poder local autónomo e democrático é uma das maiores conquistas de Abril”.

