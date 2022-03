Cantanhede vai ser a capital do ciclismo feminino com 140 atletas na primeira prova da Taça de Portugal

Cantanhede vai ser a “capital” nacional do ciclismo feminino este domingo, 13 de março, com a realização da 1.ª Taça de Portugal Feminina Jogos Santa Casa, prova na qual estão inscritas 140 ciclistas. Com coorganização da Associação Desportiva Cantanhede Cycling, a prova decorre a partir das 9h30 e conta com a presença de 26 equipas, uma delas espanhola.

A jornada desportiva prossegue da parte da tarde (15h), com a realização da 4.ª edição da Volta ao Concelho de Cantanhede, no escalão de cadetes, estando garantida a presença de 125 jovens atletas em representação de 21 equipas, uma delas também oriunda de Espanha.

Para a presidente da Câmara Municipal, as duas provas vão proporcionar um “domingo diferente” a Cantanhede, uma vez que trazem ao concelho cerca de 400 pessoas, entre atletas, treinadores e staff de apoio. “Mas vai ser ainda mais especial porque temos a honra de ter a 1ª. Taça de Portugal Feminina e a 4ª. Volta ao Concelho de Cantanhede”, reforçou.

Helena Teodósio não escondeu a “satisfação pessoal” por Cantanhede ser palco de uma prova feminina, “não por entender que homens e mulheres têm obrigatoriamente de ser iguais em opções, gostos e preferências, mas porque entendo que quando há competência, profissionalismo e determinação não pode haver barreiras”.

A autarca destacou, por outro lado, o “gosto especial” que os cantanhedenses sempre nutriram pelo ciclismo, muito por força da intensa atividade desenvolvida a partir da década de 80 por diversos clubes e associações do concelho.

A terminar, deixou o agradecimento a todas as entidades envolvidas “pela resistência que têm mantido nestes tempos difíceis, lutando e incentivando para que a modalidade cresça e se afirme cada vez mais. O Município de Cantanhede quer continuar a ter parceiros com a vossa qualidade”.

Para Arménio Alves, presidente da Associação Desportiva Cantanhede Cycling, a 1ª. Taça de Portugal Feminina “já é histórica” pelo número de atletas presentes e promete ser uma competição “digna de uma clássica de Elite” pelo trajeto definido, com um pequeno troço de terra batida que “está na moda, como se tem visto nas provas internacionais de ciclismo, e vai dar um ambiente mais espetacular”.

Uma das ciclistas que o vai percorrer é Sofia Gomes, ciclista profissional natural de Cantanhede, que participa na prova a título individual.

Presente na sessão de apresentação, o diretor da Federação Portuguesa de Ciclismo, Rafael Fernandes, sublinhou que “Cantanhede merecia realizar a prova”, pois “esta região que tem dado muito ao ciclismo”.

Por isso mesmo, o presidente da Associação de Ciclismo da Beira Litoral, Joaquim Cerca, espera que as futuras edições da prova se mantenham na região. “Seria muito importante para o ciclismo e para o Município de Cantanhede”, observou.

A 1ª. Taça de Portugal Feminina conta com a presença de atletas de vários escalões: as de elite e sub-23 vão percorrer 83km, com três passagens num troço de “sterrato” (terra batida) com 800 metros de extensão. O traçado das juniores e das masters 30 e 40 terá 64,5 quilómetros, as cadetes e as masters 50 vão pedalar ao longo de 46 quilómetros.

Já a 4.ª edição da Volta ao Concelho de Cantanhede tem uma extensão de 79 km, com início às 15h em Sepins e a meta em Cantanhede, com a chegada dos ciclistas prevista para as 17h.