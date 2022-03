Cartaz da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia já é conhecido

Para além de mostrar os costumes das gentes do Município, divulgar os seus produtos, a gastronomia, a vitivinicultura e as tradições, a Feira da Vinha e do Vinho é também um espaço de cultura e de festa.

Xutos & Pontapés, António Zambujo, Diogo Piçarra, Bispo e Tony Carreira são os cabeças de cartaz da Feira da Vinha e do Vinho (FVV) 2022 que vai decorrer, entre 22 e 26 de junho, no Vale Santo, em Anadia, integrado no Festival Anadia de Paixões.

Dois anos depois, o certame “está de regresso com várias novidades e um cartaz de animação de excelência, com concertos dirigidos a vários segmentos”, revela a autarquia anadiense, dando nota de que uma das principais novidades deste ano é a redução do número de dias de feira, que passa a ser de cinco.

O evento abre portas, na quarta-feira, 22 de junho, com a atuação dos Xutos & Pontapés, a que se seguem, até sábado, 25 de junho, as atuações de António Zambujo, Diogo Piçarra, Bispo e Tony Carreira.

A tarde do último dia é inteiramente dedicada aos mais novos, com a atuação dos Minis Shows Pocoyo, 3 Porquinhos e Super Wings. À semelhança de edições anteriores, a noite termina com a atuação das marchas populares.

Recorde-se que a FVV está integrada no Festival Anadia de Paixões, que decorre entre 17 de junho e 3 de julho, contemplando várias iniciativas, nomeadamente o “Jantar de Adegas”, “Jornadas Técnicas”, “Noites Baga Bairrada” e o Concurso e Encontro Nacional de Espumantes. “Estas ações pretendem atrair mais pessoas a Anadia, envolvendo os diferentes organismos e agentes económicos ligados ao setor vitivinícola”, destaca o município anadiense.

Palco principal

Xutos & Pontapés – 22 de junho

António Zambujo – 23 de junho

Diogo Piçarra – 24 de junho

Bispo – 24 de junho

Tony Carreira – 25 de junho

Minis Shows Pocoyo, 3 Porquinhos e Super Wings – 26 de junho

Marchas Populares – 26 de junho