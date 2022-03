Comando reforçado por mulher nos Bombeiros de Oliveira do Bairro

Desde 2017 que o comandante da corporação estava sozinho em funções, contando agora com um reforço feminino no topo da hierarquia do corpo ativo.

Catarina Amaral é a nova adjunta de comando dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, empossada em cerimónia, no passado sábado, no quartel da instituição, pondo fim a um vazio de apoio ao comandante que se mantinha há cinco anos.

Desde 2017 que o comandante da corporação, Marco Maia, estava sozinho em funções, contando agora com este reforço no topo da hierarquia do corpo ativo, numa altura em que a presença feminina está reforçada em todas as áreas da corporação, como fez questão de contabilizar o presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB), Nunes Cardoso.

Na cerimónia de posse – com a participação de autarcas, representantes da AHBVOB e de outras corporações, Comando Distrital e Federação de Bombeiros do Distrito de Aveiro – coube ao comandante da corporação tecer as primeiras palavras da tarde, para sublinhar que “um novo cargo é sempre um momento marcante na vida de cada um de nós. A ti Catarina, espero, sobretudo, mais responsabilidade no cumprimento dos direitos e obrigações que espera uma instituição como a que honramos”.

