Detido suspeito de incêndio na Silveira

Oliveira do Bairro

Um homem, de 38 anos, foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da Polícia Judiciária, “por se encontrar fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio”, ocorrido na manhã da passada segunda-feira, dia 21 de março, no lugar da Silveira, em Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

O indivíduo em questão, avança a PJ, terá “atuando num quadro de alguma perturbação psíquica e de relações de má vizinhança, forçando a entrada numa habitação localizada nas imediações da sua residência, tendo ateado fogo à mobília que lá se encontrava, fogo este que se propagou a toda a estrutura habitacional causando elevados danos”.

A PJ avança ainda que o detido, atualmente desempregado, foi presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva em ala psiquiátrica de estabelecimento prisional.