Mais de meia tonelada de lixo recolhida por voluntários em Anadia

Esta ação de ‘plogging’ juntou várias dezenas de participantes preocupados com o ambiente e com a necessidade de alertar a população para esta matéria.

Cerca de 640 quilos de lixo foram recolhidos por elementos de várias associações, Juntas de Freguesia e Município, no passado dia 19 de março, no âmbito do projeto “Anadia + Limpa, Anadia + Verde”.

A recolha decorreu nas freguesias de São Lourenço do Bairro, Vilarinho do Bairro e União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, e no troço dos Caminhos de Santiago que atravessa o concelho.

À semelhança de iniciativas anteriores, o objetivo passou por recolher o lixo que se encontra disperso nas bermas das estradas e caminhos das várias freguesias, nomeadamente embalagens de plástico, de vidro, de metal, papéis, máscaras, entre outros objetos, contribuindo assim para um ambiente e concelho mais limpos.

Plantadas 16 árvores

Simultaneamente, e para assinalar o Dia Internacional das Florestas, foram plantadas 16 árvores em quatro locais das freguesias onde decorreu a recolha de lixo, mais concretamente na Lagoa de Torres, no Parque de Amoreira da Gândara, na Lagoa do Paul, em Ancas, e no Parque de São Lourenço do Bairro (junto à Unidade de Saúde local). As árvores foram plantadas pelo vereador da Câmara Municipal de Anadia, Lino Pintado, pelos presidentes das três Juntas de Freguesia, Mário Marinho, Dinis Torres e Ema Paula, e por responsáveis de quatro associações locais.

No final da jornada, o vereador Lino Pintado deixou uma palavra de reconhecimento e agradecimento a todos os intervenientes na iniciativa que contou com a parceria e o apoio do Município de Anadia e das três Juntas de Freguesia envolvidas.