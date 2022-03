Outeiro de Cima: Cães vadios atacam e matam ovelhas

Câmara Municipal de Anadia reconhece problema e está empenhada em travar ataque dos cães através da colocação de caixas de captura, no sentido de tentar apanhar os cães em causa.

Poderão ter sido quatro, os cães (dois pretos e dois castanhos) que têm atacado ovelhas no lugar do Outeiro de Cima, no concelho de Anadia.

Cães que vagueiam pela aldeia há várias semanas e que estão a deixar os moradores e proprietários de cabeças de gado com os nervos à flor da pele.

Os mais recentes ataques aconteceram na passada quarta-feira, dia 23 de março, durante a madrugada e a meio da tarde.

A denúncia é feita por Maria Goreti Silva, esposa de Camilo Bento, proprietário de alguns dos animais atacados. Desolada com o estado em que encontrou as ovelhas, começa por explicar que o terreno, embora grande, está todo vedado com rede.

