Pilotos do Rali da Bairrada participam na plantação de árvores em Vagos

Um grupo de pilotos participantes no Rali deste fim de semana vai participar numa iniciativa de plantação de pinheiros mansos, promovida pelo Município de Vagos, Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) e Santa Casa da Misericórdia.

A terceira edição do Rali da Bairrada, que será disputada este fim de semana (19 e 20 de março) volta a ser marcada pelo desígnio da responsabilidade ambiental, uma missão que une o Município de Vagos e o programa Race4Eco, criado pela Promolafões.

Um grupo de pilotos participantes no rali vai participar numa iniciativa de plantação de pinheiros mansos, promovida pelo Município de Vagos, Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) e pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos, na próxima segunda-feira (21 de março), Dia Mundial da Árvore.

“Esta iniciativa visa repor alguns dos pinheiros mansos na faixa central da Zona Industrial de Vagos e sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da qualidade de vida dos cidadãos”, refere o Município de Vagos em comunicado.

Para José Correia, responsável da Promolafões, “faz todo o sentido que os participantes no rali ajudem a minimizar o impacto ambiental do evento, sobretudo porque Vagos é um concelho que tem sido uma referência nacional nesta área. Foi por isso que decidimos integrar esta iniciativa de plantação de árvores, tentando, assim, contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, que é um dos pilares do programa Race4Eco”.

Além da iniciativa de plantação de árvores, o Rali da Bairrada volta a promover iniciativas como a separação de resíduos no parque de assistência e nas classificativas do rali, contando também com viaturas elétricas entregues à organização da prova.

Desportivamente, o Rali da Bairrada terá mais de três dezenas de equipas e será a primeira prova do novo Campeonato Start Centro de Ralis, introduzido este ano pela FPAK, tendo também uma Prova-Extra.