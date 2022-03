Tiago Pereira deixa comando técnico do RD Águeda e regressa Fernando Pereira

Depois de 4 jogos menos bem conseguidos (3 derrotas e um empate) após a recente reestruturação feita no plantel sénior que milita no Campeonato SABSEG, na fase de apuramento do campeão, Tiago Pereira e a sua equipa técnica decidiram colocar o lugar à disposição ao qual a direção aceitou. Para o seu lugar regressa Fernando Pereira, com contrato até ao final da época de 2022/2023.

“Saio de cabeça erguida, pelo trabalho realizado no clube ao longo destes últimos 3 anos”, dando ênfase à época corrente (pela passagem à segunda fase de subida, pela possibilidade do clube chegar à final da Taça de Aveiro, pela valorização dos atletas), onde com todos os contratempos, “o sucesso desportivo e imagem do clube foram sempre prioridade.”

Assim deu conta Tiago Pereira, num longo depoimento na sua página oficial do Facebook.

Antes do início da fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, o plantel começou a desmoronar-se com a saída de vários jogadores. Tiago Pereira decidiu continuar ao leme dos Galos, mas, passado um mês, achou que era “o momento ideal para vir alguém que dê ao clube a sua nova ideia, pois o que tinha planeado fazer, “morreu” há um mês atrás e, aliado a outros importantes fatores, levou boa parte da nossa motivação”.

A direção do RD Águeda não perdeu tempo e escolheu Fernando Pereira, que está de regresso ao clube. O treinador, de 53 anos, foi jogador do clube aguedense (1989/90) e como treinador foi campeão distrital em 2007/08, vencendo ainda uma supertaça distrital.

Carlos Figueiredo, antigo atleta das camadas jovens do Águeda, é o treinador adjunto.