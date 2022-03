UF Amoreira, Paredes e Ancas: AF quer ouvir a população sobre desagregação de freguesias

Nova lei-quadro permite que as freguesias que foram agregadas à força e contra a vontade das populações, em 2012/13, possam dar início ao processo de desagregação.

Em sessão extraordinária da assembleia de freguesia da União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, realizada no passado dia 22 de fevereiro, em Amoreira da Gândara, foi aprovado, dar início ao processo que pode culminar na desagregação desta União de Freguesias.

Numa assembleia onde reinou a confusão, com vários episódios, no mínimo insólitos, o plenário acabou por aprovar o ponto a votação, mas reformulado durante a sessão: “discussão e votação para a criação de uma comissão de trabalho constituída por todos os membros desta Assembleia de Freguesia com vista à criação de um referendo que permita auscultar a população da União de Freguesias relativamente ao processo de desagregação”.

