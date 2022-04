42.º Grande Prémio ABIMOTA na estrada de 11 a 12 de junho

A exemplo do que aconteceu no ano passado, a edição deste ano apenas conta com duas etapas, repetindo-se a derradeira entre Anadia e Águeda.

O Grande Prémio ABIMOTA faz parte do calendário nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo e vai este ano para a estrada nos dias 11 e 12 de junho. A prova é direcionada a corredores das classes Elite e Sub-23, com a organização a prever a participação de cerca de 120 ciclistas, em representação de 18 equipas.

Aquela que é a segunda prova mais antiga do calendário velocipédico nacional no que toca a etapas começa na cidade de Leiria, com chegada, de novo, a Vouzela, como aconteceu no ano passado.

No domingo, dia 12, o pelotão sai de Anadia em direção a Águeda, naquela que é considerada a etapa das praias, e onde se irá decidir tudo para saber quem sucede a Tomas Contte (Louletano), vencedor da edição do ano passado.

Partindo uma etapa do seu concelho, não é a primeira vez que a Câmara Municipal de Anadia apoia o Grande Prémio ABIMOTA. Em reunião de executivo, deliberou a atribuição de uma verba de 7.500 euros à ABIMOTA, destinada a apoiar a realização da 2.ª etapa.

O apoio municipal tem em consideração a importância que o ciclismo representa para o concelho e a intenção do Município de impor, no concelho, a modalidade e o reforço, junto das populações, do interesse na utilização da bicicleta, através da divulgação dos benefícios que advêm de tal prática. Por outro lado, teve também em consideração o impacto financeiro na economia local, diretamente através do alojamento e alimentação da comitiva da prova e de todos os elementos envolvidos na mesma.