7.ª Mostra do Clube Tex Portugal está este fim de semana no Museu do Vinho

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, recebe a 7.ª edição da Mostra do Clube Tex Portugal que decorre este fim de semana, 30 de abril e 1 de maio, com o apoio do Município de Anadia. A cerimónia de inauguração está agendada para as 15h deste sábado, no auditório do Museu, a que se seguirá a inauguração da mostra “Artes”, de Laura Zuccheri e Roberto Diso, na Ala Tex daquele espaço museológico.

Durante a sessão de abertura terá lugar ainda a apresentação do novo livro de Tex, “Justiça em Corpus Christi”, da autoria de Mauro Boselli e arte de Corrado Mastantuono, com o selo da editora “A Seita”. A apresentação será feita por João Miguel Lameiras, Mário João Marques e José de Freitas.

O evento conta com a presença dos consagrados desenhadores italianos, Laura Zuccheri e Roberto Diso, contempla exposições, aulas de desenho ao vivo, workshops e sessões de autógrafos, entre outras atividades. À semelhança de edições anteriores, irá atrair centenas de fãs e colecionadores desta emblemática personagem da BD italiana.

Tex ou Tex Willer é um personagem de banda desenhada, criado em 1948 e originalmente publicado na Itália. Tex é um dos personagens de westerns mais antigos da história, sendo publicado em diversos países do mundo.