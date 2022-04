“Aqui na Bairrada 2022” recheado de novidades está de regresso a Anadia

No fim de semana de 7 e 8 de maio, o Pavilhão de Desportos de Anadia será palco de uma nova edição do ‘Aqui na Bairrada – beber e saborear’ que, este ano, se apresenta recheado de novidades face à primeira edição deste evento em que a Bairrada tem como missão celebrar os vinhos, a gastronomia e a cultura da região.

Num registo descontraído e acolhedor, onde o visitante pode viver esta experiência com calma e falar cara-a-cara com os produtores.

A edição deste ano conta com 35 produtores de vinho e 12 espaços dedicados às iguarias regionais, das salgadas às doces.

Há um espaço com mesas, para que possam usufruiu no local, mas a maioria dos produtos pode também ser adquirido e levado para casa.

À semelhança da edição anterior, haverá um espaço dedicado aos mais novos, onde vão poder vestir a “pele” de exploradores da Bairrada.

O acesso ao evento e ao espaço infantil é livre, sendo que os adultos que quiserem provar vinhos têm que adquirir o copo oficial do evento, no valor de 3 euros.

Uma das grandes novidades deste ano é o Bairrada em Privado, espaço nobre, onde enófilos ou acérrimos exploradores vínicos vão ter o privilégio de provar vinhos raros. Em paralelo, e com lugar no Museu do Vinho Bairrada, vão decorrer duas Provas Comentadas.

Outra novidade é o Batismos de Balão, que vai estar instalado na parte exterior do edifício e fazer as delícias dos mais pequenos aos graúdos, entre as 18h e as 21h. A inscrição é feita no local. Custa 2 euros por adulto e é grátis para crianças até aos 12 anos.

