Artesanato e antiguidades foram à FaaVa

A próxima edição desta Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos será no primeiro domingo de maio.

Teve pompa, circunstância e muita alegria. A primeira edição da Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos (FaaVa) abriu portas, no passado domingo, e veio para ficar. Organizado pela câmara municipal, em parceria com o NEVA-Núcleo Empresarial de Vagos, o evento registou a presença de 37 expositores, que acabaram por dar “mais vida” ao centro da vila.

Direcionada para “valorizar o artesanato e promover os valores patrimoniais, culturais e turísticos do concelho”, a iniciativa serviu, ainda, para promoção e venda, compra e troca de velharias, antiguidades e colecionismo, nomeadamente artefactos etnográficos, bibelots, quinquilharias, livros, discos, jornais e revistas, entre outros.

A animação contou com a presença do Orfeão de Vagos, sob a batuta do maestro António Bastos. A meio da tarde, foi para o ar o projeto Caixa Aberta.

Uma aposta “francamente ganha”, reconheceu o município de Vagos, para anunciar que a próxima edição será no primeiro domingo de maio”.

Eduardo Jaques