Atividades no Boco (Vagos) adiadas mas Moinhos estarão abertos no fim de semana

Devido às previsões de chuva para este fim de semana, a atividade “Tradições nas Azenhas da Aldeia do Boco”, no concelho de Vagos, agendada para dia 9, foi adiada para os dias 7 e 14 de maio.

Será, igualmente, adiada, para dia 22 de maio, a inauguração do “Trilho das Levadas das Azenhas” do Boco e respetiva caminhada, organizada pela Junta de Freguesia de Soza, que estava prevista para domingo, dia 10 de abril.

No entanto, “Feira de Troca de Sementes”, que se realiza na Lagoa de Calvão, no domingo, dia 10, entre as 9h e as 17h, pela Charcos & Companhia e Junta de Freguesia de Calvão, irá manter-se, assim como a visita aos moinhos que estavam previstos abrir no fim de semana (Azenha da Ti Luísa, Quinta das Azenhas, Azenha Barreto e Moinho de Vento Ti Pascoal) com o horário previsto no programa, disponível aqui.

Devido ao elevado número de inscrições obtidas, que superaram todas as expetativas, e para que a experiência seja ainda mais enriquecedora para quem a realiza, a atividade será distribuída em dois dias, por forma a diluir o número de participantes inscritos. Para estas novas datas, será dada prioridade às pessoas que já se tinham inscrito previamente na atividade.

No entanto, a Câmara Municipal irá propor, futuramente, uma nova data para aqueles que não conseguiram inscrever-se e que pretendem também participar nas “Tradições das Azenhas da Aldeia do Boco”. Os interessados podem enviar um email para turismo@cm-vagos.pt. ou ligar para o número 924 463 250.