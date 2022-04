Bustos: Bombeiros em festa mostraram capacidade, vontade e gratidão

A vila de Bustos recebeu as celebrações do 48.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB), cumprindo-se a tradição da itinerância da festa, que a pandemia interrompeu em 2020.

Esta vila, a poente do concelho, esperou dois anos para receber o contingente festivo de homens e meios, mas soube ser uma anfitriã à altura da festa daquela que é a mais acarinhada instituição de Oliveira do Bairro.

Da missa de sufrágio, logo pela manhã – e das visitas aos cemitérios – ao tradicional desfile de encerramento, os Bombeiros de Oliveira do Bairro transformaram Bustos na capital da proteção civil ao longo do passado domingo, com diversas manifestações, que finalmente deixaram desconfinar os soldados da paz para este modo festivo.

A tarde abriu com as distinções honoríficas, por antiguidade, de alguns elementos do corpo ativo (ver parte final), seguindo-se a bênção de quatro novas viaturas, entre elas um novo veículo de comando tático, uma ambulância INEM e duas para transporte de doentes não urgentes, pela mão do pároco Pedro Correia, num ato apadrinhado pelo presidente da Câmara de Oliveira do Bairro.

