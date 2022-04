Cantanhede assinala 40 anos do lançamento do ZX Spectrum com evento internacional

Entre os oradores estarão familiares de Sir Clive Sinclair, o criador do computador que se tornou um ícone no início da década de 80 do século passado.

O Museu LOAD ZX Spectrum vai assinalar os 40 anos do lançamento em Inglaterra do ZX Spectrum, com um evento de dois dias, no qual participam oradores internacionais, entre os quais familiares de Sir Clive Sinclair, o criador do computador que se tornou um ícone no início da década de 80 do século passado, despertando o interesse de muitos para a área das tecnologias. Esta data será assinalada com destaque em Portugal, país que teve um contributo muito relevante fruto do trabalho da antiga fábrica da TIMEX na Caparica nos anos 80 do século passado.

O evento, que decorre nos dias 23 e 24 de abril no Museu LOAD ZX Spectrum e outros espaços da cidade de Cantanhede, integra palestras, conversas, competições e o lançamento do primeiro livro do Museu – os “Programadores Portugueses” -, da autoria de André Luna Leão.

Está já garantida a presença de oradores de Inglaterra, Brasil e Portugal, naquele que se antevê ser o maior evento dedicado ao ZX Spectrum realizado em Portugal no século XXI. Entre estes contam-se os inventores e empreendedores Crispin Sinclair e Grant Sinclair, filho e sobrinho de Sir Clive Sinclair, respetivamente.

Serão igualmente intervenientes os famosos gémeos “Oliver Twins” – Phillip & Andrew (criadores da série de jogos “Dizzy” e outros jogos de Spectrum), Clive Townsend (criador da saga Saboteur), Jim Bagley (programador de jogos como Cabal e Midnight Resistance e membro da equipa do ZX Spectrum Next lançado em 2020) e Marcus Garrett (investigador/autor luso-brasileiro, co-fundador da Bitnamic Software).

De Portugal participarão Miguel Guerreiro, (criador do esxDOS e membro ativo da demoscene de Spectrum), Filipe Veiga, (programador e co-fundador da Teknamic Software e editor da Revista Espectro) e Álvaro Lopes (especialista de eletrónica e criador da InterfaceZ).

Do painel de oradores fazem ainda parte André Luna Leão, (fundador do Planeta Sinclair, um dos blogs mais conceituados internacionalmente nesta área), João Diogo Ramos (co-fundador e curador do Museu LOAD ZX Spectrum) e Pedro Cardoso (vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede).

O evento será gratuito e visa dar o devido destaque ao computador e homenagear os seus criadores, mas sobretudo fomentar o convívio da comunidade.

Sobre o Museu LOAD ZX Spectrum

Inaugurado a 17 de outubro de 2020, o Museu LOAD ZX Spectrum resulta de uma parceria entre o Município de Cantanhede e a Associação Geração Spectrum que remonta a 2019. Único no mundo, o museu homenageia todos os empreendedores que disseminaram a presença dos computadores nas nossas casas, no que foi uma fase decisiva da revolução tecnológica.

O Museu LOAD ZX Spectrum apresenta um nível de detalhe único no estudo e apresentação das várias invenções de Sir Clive Sinclair e todos os que com ele, e um pouco por todo o mundo, contribuíram para o fenómeno mundial do ZX Spectrum. O espólio abrange computadores, periféricos, manuais livros e revistas, tanto da época como atuais, de Países como Inglaterra, Portugal, EUA, Espanha, França, Itália, Polónia, Egipto, Índia, Argentina ou Brasil.