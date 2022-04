Ciclismo: Três corridas, três vitórias para António Morgado na Taça de Portugal

O atleta da Bairrada Cycling Team comanda a Taça de Portugal de Juniores, com 225 pontos.

António Morgado, da equipa de ciclismo Bairrada Cycling Team, ganhou este domingo a terceira prova pontuável para a Taça de Portugal de Juniores, uma viagem de 129 quilómetros, entre Vila Nova de Milfontes e Odemira, corrida integrada no programa do Troféu José Poeira.

O jovem chefe-de-fila da equipa bairradina continua imbatível. Ao fim de três corridas pontuáveis para a Taça de Portugal, soma três vitórias. Em todas as ocasiões, o colega de equipa Gonçalo Tavares foi o segundo classificado.

Na prova deste domingo, António Morgado e Gonçalo Tavares chegaram juntos à meta, totalizando 3h20m50s de corrida. Tal como nas provas anteriores, a maior oposição ao domínio da Bairrada pertenceu a Tiago Santos (Alcobaça CC/Crédito Agrícola). O júnior de primeiro ano foi hoje o terceiro classificado, a longínquos 12m27s do duo mais forte.

António Morgado comanda a Taça de Portugal de Juniores, com 225 pontos. Gonçalo Tavares soma 195. Tiago Santos está no terceiro posto, com 165.

A Taça de Portugal de Juniores irá terminar com mais um fim de semana de duas provas, nos dias 30 de abril, em Penafiel, e no dia 1 de maio, na Palmeira, Braga.