Columbófila de Cantanhede acolhe crianças ucranianas nas suas atividades

A Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense está a desenvolver um processo de acolhimento que garanta, com qualidade, dar resposta às necessidades da comunidade ucraniana, proporcionando dessa forma a continuidade da prática desportiva regular, quer na área da formação, quer do rendimento.

Com o foco direcionado nos mais novos e naqueles que já tinham família no concelho, os responsáveis da Sociedade Columbófila, após diálogo com as seções da associação, alguns associados e sobretudo constatando que nesta data, estão reunidas as condições necessárias para acolher nas suas modalidades, crianças e jovens vindos da Ucrânia, decidiram, além de suportar todos os encargos inerentes à prática desportiva das crianças e jovens, que pretendam integrar as diversas atividades, estar também disponíveis, para através do seu departamento social e de uma forma multidisciplinar apoiar as suas famílias.

Com um vasto trabalho realizado na área social já há alguns anos, nomeadamente chegar a quem precisa, de forma assídua, sólida, bastante presente e recatada, a direção Geral da Sociedade Columbófila, conta também com a solidariedade dos seus parceiros e mecenas para atenuar algumas necessidades que possam surgir, no âmbito dos equipamentos necessários para a prática desportiva.