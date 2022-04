Comboio histórico volta a circular em edição especial de Páscoa

As viagens vão decorrer nos dias 15 e 16 de abril, partindo de Aveiro em direção a Macinhata do Vouga.

O comboio histórico a vapor vai voltar a circular na Linha do Vouga, a única de bitola estreita em funcionamento em Portugal, numa edição especial de Páscoa agendada para os próximos dias 15 e 16 de abril. Quem quiser embarcar nesta viagem única e histórica já pode adquirir os bilhetes na bilheteira da CP e online.

Nesta viagem ao passado, para além dos entusiastas pela ferrovia e todo o imaginário dos clássicos da indústria ferroviária, que farão o percurso por entre as belas paisagens da nossa região, é proposta uma ligação à cultura e tradição portuguesa, num envolvimento único que é esperado ao chegar a Macinhata do Vouga.

Para além da icónica locomotiva a vapor construída pela casa alemã Henschel & Sohn, o comboio circulará com uma carruagem napolitana da década de 30 do século passado, três carruagens históricas de madeira construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913), nas oficinas do Porto, pelos então Caminhos de Ferro do Estado e ainda uma carruagem construída no Barreiro, em 1908, e que circulou na Linha do Corgo.

O programa previsto para cada um dos dias inicia com a partida da estação de Aveiro, às 9h e chegada a Macinhata do Vouga, às 10h43. Na estação de Macinhata do Vouga, está garantida animação com grupo de música e cantares tradicionais da região e mostra de produtos regionais e poderá ser feita uma visita guiada ao Museu Ferroviário. A viagem de regresso será feita às 12h15 e após uma paragem de 20 minutos em Águeda, a partida está marcada para as 13h05 e a previsão de chegada a Aveiro às 14h06.

As viagens respeitam todas as regras determinadas pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente a obrigatoriedade de uso de máscara. Caso se verifique a impossibilidade de utilização da locomotiva a vapor, recorrer-se-á à locomotiva diesel 9004, usada nas edições de verão.