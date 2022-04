Duas rodas: Agenda para a inovação entra na fase final para captar 257 mihões

A Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das Duas Rodas (AM2R), processo liderado pelo Grupo Polisport a que se junta a ABIMOTA e mais 48 empresas e instituições, ligadas ao setor da duas rodas e mobilidade suave, entrou na fase final.

AM2R é um projeto integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que pretende reforçar a posição da liderança de Portugal enquanto produtor europeu de bicicletas. Realce-se que, de acordo com os mais recentes números divulgados pelo Eurostat, Portugal contribuiu com uma produção anual de 2,7 milhões de unidades, o que o coloca como maior produtor europeu do setor.

O setor das duas rodas e mobilidade suave representa mais de 8000 postos de trabalho diretos e foi em 2021 responsável por 600 milhões de Euros de exportações, revestindo-se de grande importância económica a nível nacional e internacional.

A AM2R congrega 50 instituições do sector, num total de investimento de mais de 257 milhões de euros divididos em projetos de Inovação Produtiva, de Investigação e Desenvolvimento, de Qualificação e Internacionalização e Formação.

O novo Centro Interface Tecnológico (CIT), que pretende afirmar-se como um centro de referência a nível internacional, sendo par com o que de melhor existe a nível mundial no universo das bicicletas em termos de investigação e desenvolvimento, conjugando e desenvolvendo, de forma integrada, as capacidades já existentes em Portugal, é um dos projetos que se integram na AM2R.

A Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das Duas Rodas, foi apresentada em Outubro passado, tendo posteriormente recebido a classificação de “muito bom”. É por isso com grande expectativa que o resultado final é aguardado.

“A AM2R é o passo seguinte para o setor português das duas rodas e mobilidade suave. Estamos com números ótimos, temos uma conjuntura extremamente favorável e por isso, esta não é a altura para ficarmos parados. Temos um projeto sólido, pensado para responder às necessidades que o futuro da mobilidade apresenta. Com a AM2R, vamos dotar Portugal das ferramentas necessárias para encarar os desafios que se nos vão apresentar nos próximos tempos”, aponta Pedro Araújo, CEO do Grupo Polisport, líder mundial no fabrico de cadeiras para a mobilidade infantil em bicicleta.