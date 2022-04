Exigências da pandemia deram prejuízo à Misericórdia de Vagos

O resultado do relatório de contas foi positivo (42 mil euros) mas para fazer face à liquidez, a mesa administrativa decidiu, durante o exercício de 2021, proceder à alienação de três imóveis.

Provedor, há vários mandatos, da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, António Paulo Gravato considera que os custos adicionais, provocados “pelas restrições e exigências da pandemia”, terão causado à instituição um impacto negativo nas contas.

Prejuízo de cerca de 55 mil euros, apesar os apoios, por parte do Estado e de muitas entidades privadas, terem refletido um significativo aumento, garante aquele dirigente, que destaca o papel “excecional” das equipas de colaboradores (140 no total), as quais “souberam sempre, profissional e solidariamente dar o seu melhor contributo”.

Aprovado em março, em assembleia geral ordinária, o Relatório, Contas e parecer do Conselho Fiscal referente a 2021, reflete a alegada instabilidade dos mercados e a subida de preços, que põe em causa os investimentos previstos. Segundo é referido, as obras projetadas com orçamentos de novembro, sobem agora “40% em relação ao valor estimado”.

Pisar terreno seguro, continuar uma gestão responsável e percorrer o caminho pouco a pouco, mas sem sobressaltos – é a “receita” anunciada por Paulo Gravato, para o futuro. De referir que, para fazer face à liquidez (resultado positivo de 42 mil euros), a mesa administrativa decidiu, durante o exercício de 2021, proceder à alienação de três imóveis, pertencentes à Misericórdia. Mas é expectável que no corrente ano sejam alienados mais imóveis.

Eduardo Jaques/Colaborador