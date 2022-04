Nelson Cerveira apresenta quatro livros em Anadia

O anadiense Nelson Cerveira vai lançar, no próximo dia 30 de abril, na Biblioteca Municipal de Anadia, pelas 15h, três livros: “Para Além do Amor”; “Desaparecido em Combate” e “A Adolescente”.

O primeiro fala de um jovem preso a uma cadeira de rodas para o resto da sua vida, devido à Guerra Colonial; no segundo relata a vida de um jovem feito prisioneiro de guerra no Ultramar e que, depois de libertado regressa a Portugal deparando-se com uma realidade que altera os seus sonhos; o terceiro tem em foco o bullying exercido principalmente na escola.

Já no domingo, dia 8 de maio, no Quartel dos Bombeiros de Anadia, será feita a apresentação do livro “A Bombeira”, um romance que presta homenagem aos soldados da paz. As apresentações são públicas e abertas à comunidade.

De destacar que na primeira apresentação, o autor oferece 3 euros por cada livro vendido aos Bombeiros de Anadia. Também grande parte do lucro angariado com a venda do livro “A Bombeira” será destinada a ajudar as mais de 400 corporações de bombeiros do país.

Por isso, este livro poderá ter mais apresentações noutras corporações de bombeiros que o desejem. Neste sentido, o autor oferece a cada corporação onde apresentar o seu livro, 5 euros por cada livro vendido.

O preço unitário de cada livro é de 13 euros.