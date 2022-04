Quatro alunos de Anadia na final do concurso de leitura

Fase Final do Concurso Intermunicipal de Leitura terá lugar a 23 de abril, pelas 10h, no Cine-Teatro de Estarreja.

Pedro Leitão, do Centro Escolar de Sangalhos (1.º CEB), Joana Magalhães e Íris Silva, do Colégio Salesianos de Mogofores (2.º e 3.º CEB, respetivamente) e Constança Seabra, do Colégio de Nossa Senhora da Assunção (Secundário) vão representar o concelho de Anadia na Fase Final do Concurso Intermunicipal de Leitura, que terá lugar, no próximo dia 23 de abril, pelas 10h, no Cine-Teatro de Estarreja.

Os participantes irão prestar provas de leitura e de compreensão sobre as obras selecionadas para os quatro ciclos de ensino, designadamente “O avô tem uma borracha na cabeça”, de Rui Zink (1.º CEB), “A música dos ossos”, de David Almond (2.º CEB), “A rapariga que sabia ler”, de Frances Hardinge (3.º CEB) e “Almoço de domingo”, de José Luís Peixoto (Secundário).

O júri da fase final do CIL é composto por três elementos, nomeadamente a Consultora de Assuntos Sociais, Sociedade e Comunidades da Casa Civil do Presidente da República, Maria João Ruela, o escritor Pedro Chagas Freitas e o contador de livros e de histórias, Ivo Prata. A classificação da prestação dos concorrentes irá ter em conta um conjunto de critérios de avaliação.

No que respeita à prova de leitura: expressividade, inteligibilidade, entoação e regras de pontuação. Relativamente à prova de compreensão o júri terá em conta a adequação temática, a fluência, a correção linguística e o vocabulário. Os vencedores terão direito a um prémio pecuniário. Todos os alunos e escolas concorrentes receberão um Certificado de Participação.

Recorde-se que os finalistas foram apurados na Fase Municipal do Concurso Intermunicipal de Leitura, que decorreu, no dia 18 de fevereiro, no Cineteatro Anadia, na qual participaram 19 alunos.

O concurso escolar, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, é dirigido a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada dos 11 municípios que integram a CIRA e tem como propósito principal estimular nos alunos o gosto pelo livro e pela leitura, contribuindo assim para o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura.