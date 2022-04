Sangalhos recebe Encontro Inter-Regional de Estrada para Escolas

O Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos, vai ser palco este sábado, 9 de abril, do Encontro Inter-Regional de Estrada para Escolas – Zona A, nas categorias de pupilos, benjamins, iniciados e juvenis. Trata-se da maior concentração de jovens ciclistas na região Centro-Norte. O início está marcado para as 14h30.

A organização prevê a presença de 130 participantes em representação de 18 equipas, nomeadamente Academia Ciclismo de Paredes, Academia de Ciclismo de Viseu – Desfruta, Academia Efapel de Ciclismo, Academia Efapel de Ciclismo Algarve, C.C.Barcelos/A.F.F./Flynx/H.M. Motor, CCM – Clube de Ciclismo de Mirandela, Clube BTT Matosinhos, Clube de Ciclismo de Tondela – ADRT, Escola Cantanhede Cycling / Orima / Duorep, Escola Ciclismo de Paços de Ferreira, Guilhabreu BTT, Landeiro | KTM | Matias&Araújo | Frulact, Penafiel Bike Clube, Póvoa Cycling, Academy /CDC Navais, Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel, Somamaratonas, Tensai / Sambiental / Santa Marta e União Ciclismo da Trofa.

O evento desportivo é organizado pela Associação de Ciclismo da Beira Litoral, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo e com a colaboração do Município de Anadia e da Junta de Freguesia de Sangalhos.

De referir ainda que o Município de Anadia irá acolher, nos dias 21 e 22 de maio, a final da Taça de Portugal de Cadetes, considerada uma prova clássica do concelho. No primeiro dia, terá lugar um contrarrelógio individual, com partida e chegada no Complexo Desportivo de Anadia. No segundo, realizar-se-á uma prova em linha, com início em Sangalhos.

Em julho, o Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, volta a ser palco de três provas internacionais de Estrada e Pista em ciclismo, onde são esperados mais de dois mil atletas e cerca de 30 mil visitantes. O Campeonato da Europa de BTT para sub-23 e sub-19 (1 e 3 de julho); o Campeonato da Europa de Estrada para Sub-23 e Sub-19 (7 e 11 de julho); e o Campeonato da Europa de Pista para Sub-23 e Sub-19 (14 e 19 de julho) são os eventos que Anadia acolherá.