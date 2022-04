Vagos-Cabo Verde: Assinado acordo tripartido para formação profissional

Celebrado há duas semanas, na assembleia municipal de Santa Cruz, Cabo Verde, o acordo de cooperação “tripartido” entre os municípios de Vagos, de Santa Cruz e a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (EPADR de Vagos), entra em vigor no próximo ano letivo e visa proporcionar formação profissional a alunos oriundos daquele país.

Permitirá, ainda, que os alunos “possam melhorar as suas competências, aproveitando, para o efeito, o saber e a experiência” da Escola Profissional com sede em Vagos.

Firmado por Carlos Alberto Silva, presidente da câmara municipal de Santa Cruz, Pedro Bento, vereador do pelouro da Educação do município de Vagos, e ainda Paulo Alves, diretor da EPADRV, o referido protocolo assenta em pilares considerados “fundamentais”, nomeadamente para Vagos “em promover as suas instituições educativas, na perspetiva de dar visibilidade à qualidade do seu trabalho”.

Quanto à autarquia de Santa Cruz, fica a “disponibilidade e interesse” para se associar à atribuição de vagas aos alunos que ingressem nos cursos da Escola Profissional de Vagos.

Ler mais na edição impressa ou digital