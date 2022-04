Vagos comemora Dia Nacional dos Moinhos com atividades para toda a família

No âmbito da Comemoração do Dia Nacional dos Moinhos, que se celebra no dia 7 de abril, o Município de Vagos promove, nos dias 7, 9 e 10, três dias de atividades em torno do património molinológico. As atividades estão a ser organizadas em conjunto com a Junta de Freguesia de Soza, Confraria Sabores da Abóbora, Charcos&Companhia, Junta de Freguesia de Calvão e os proprietários dos moinhos/azenhas do concelho.

De 7 a 10 de abril, as azenhas do Boco (Azenha Ti Luísa, Azenha dos Carvalho, Quinta das Azenhas e Azenha Barreto) e o moinho de vento Ti Pascoal estarão abertos, em datas e horários específicos, de acordo com o programa, para todos aqueles que quiserem conhecê-los, por fora e por dentro. Esta atividade realiza-se no âmbito da iniciativa nacional “Moinhos Abertos” da Rede Portuguesa dos Moinhos, que acontece há mais de 14 anos e que pretende abrir ao público, para acesso livre, tantos moinhos quantos for possível em todo o país.

Naquele mesmo dia, será emitido, nas escolas primárias e nas redes sociais do Município, um vídeo da “Hora do Conto” com a história “Vale dos Moinhos”, de Noelia Blanco e Valeria Docampo. No sábado, dia 9, esta história será contada ao vivo às 11h, na Biblioteca Municipal de Vagos.

A tarde de sábado (dia 9) será dedicada às “Tradições nas Azenhas da Aldeia do Boco” onde será possível experienciar todo o processo de fabrico da Broa Mimosa, desde a moagem do milho à confeção da massa e a sua colocação no forno.

É, também, uma oportunidade para dar a conhecer, aos mais novos, como funciona uma azenha e como se consegue transformar o milho em farinha. Enquanto a massa leveda, os participantes serão convidados a fazer uma caminhada pelo Vale do Boco terminando com um lanche com os produtos locais: a Broa Mimosa, doce de abóbora e requeijão.

No domingo, dia 10, entre as 9h e as 17h, a Charcos & Companhia e a Junta de Freguesia de Calvão organizam a “Feira de Troca de Sementes”, na Lagoa de Calvão onde o Moinho de Vento Ti Pascoal, ali presente, estará aberto para visitas.

No mesmo dia, em Soza, realiza-se a inauguração do “Trilho das Levadas das Azenhas” do Boco, com uma caminhada com ponto de encontro marcado no Parque de Merendas do Boco, às 9h30, organizada pela Junta de Freguesia de Soza em conjunto com a Confraria Sabores da Abóbora e os proprietários das azenhas e moinhos do Boco. No final, haverá um convívio com um lanche com produtos locais.

Estas atividades estão, ainda, incluídas no programa da Rota dos Moinhos de Portugal – Portuguese Mills, constituída pelos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas, Sever do Vouga e Vagos, que pretende, entre vários objetivos, promover a capacitação dos territórios com um novo produto turístico, capaz de atrair mais fluxos de visitantes e aumentar a estadia média, a preservação e valorização do património molinológico nacional, bem como o envolvimento das comunidades locais e os seus saberes através do projeto.